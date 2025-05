Domingo Espetacular traz entrevista exclusiva com intérprete de Arif em Força de Mulher Ainda no programa deste final de semana (4), Roberto Cabrini traz o desfecho do conflito entre Luva de Pedreiro e seu ex-empresário; veja os outros destaques Domingo Espetacular|Do R7 02/05/2025 - 16h27 (Atualizado em 02/05/2025 - 16h27 ) twitter

Ator de Arif em Força de Mulher revela que fez teste para interpretar Sarp Divulgação/RECORD

No Domingo Espetacular (4), Roberto Cabrini apresenta novas revelações sobre a polêmica envolvendo Iran Santana Alves, mais conhecido como Luva de Pedreiro, e o empresário Allan Jesus. O influenciador foi condenado a pagar um valor milionário ao ex-parceiro. O programa traz entrevistas exclusivas com todos os envolvidos na história, revelando os bastidores dessa disputa e as origens do jovem que conquistou o mundo com sua simpatia e paixão pelo futebol.

Entrevista exclusiva com “Arif”, de Força de Mulher

A repórter Denise Odorissi conversa com uma das estrelas de Força de Mulher, Feyyaz Duman, que interpreta Arif, um dos personagens mais amados da trama.

Na novela, ele é um homem apaixonado pela protagonista, Bahar (Özge Özpirinçci) e a amizade e dedicação a ela conquistou o público que torcia para um final feliz com ele e não com o marido, Sarp (Caner Cindoruk), que havia sido considerado morto, mas ao reaparecer fez os fãs se dividirem sobre com quem ela deveria ficar.

Feyyaz tem 41 anos e possui diversas produções turcas no currículo. Na entrevista, ele confessa qual a sua torcida pelo desfecho da história de Bahar. E faz uma revelação surpreendente: ele poderia ter interpretado seu grande rival na novela. “Quando eu li o script, na verdade, o primeiro teste que eu fiz foi para o personagem principal, Sarp”, conta o ator.

50 por 1 visita santuário de crocodilos

Álvaro Garnero em mais um destino do quadro 50 por 1: dessa vez, ele chega ao paraíso dos crocodilos, em Gâmbia, e mostra como esses temidos animais convivem em sintonia com os humanos.

No mesmo episódio, ele visita Guiné Bissau, onde encontra uma aldeia que mostra algumas danças bem tradicionais, entre elas a “vaca bruto”, que mistura ritmo, força e simbolismos.

Inocente, mas para a justiça, um foragido

A repórter Paloma Poeta conta a história do jovem Vitor Lopes Centeno, de 25 anos, preso acusado por um crime que não cometeu, em 2018. Ele, no entanto, conseguiu provar o erro da justiça e foi solto. Mas seis anos depois, ainda é considerado um foragido. Na entrevista, ele fala que foi demitido e desabafa sobre as dificuldades de ter uma ficha suja, mesmo sem nunca ter sido considerado culpado.

Apresentado excepcionalmente por Roberto Cabrini e Camila Busnello, o Domingo Espetacular vai ao ar às 20h30.