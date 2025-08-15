Domingo Espetacular traz reportagens especiais sobre morte de gari no trânsito e casos de adultização infantil na internet Programa deste final de semana (17) também investiga o aumento de casos de violência nas escolas brasileiras Domingo Espetacular|Do R7 15/08/2025 - 19h49 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Roberto Cabrini comanda o Domingo Espetacular ao lado de Carolina Ferraz Divulgação/RECORD

O Domingo Espetacular (17) traz uma reportagem especial sobre a morte do gari Laudemir de Souza Fernandes, assassinado enquanto trabalhava, em Belo Horizonte (MG). O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior é o principal suspeito de ter cometido o crime, após se irritar com o trânsito e discutir com a motorista do caminhão de coleta de lixo. Laudemir defendeu a colega e acabou levando um tiro. O programa conta quem é o empresário, que atualmente cumpre prisão preventiva, e mostra o drama da família do gari, que cobra por justiça.

Adultização infantil

O programa entra na polêmica do uso de imagens de crianças e adolescentes na internet. A reportagem mostra que, segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos, as denúncias de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes aumentaram 195% nos últimos quatro anos no Brasil. E ainda apresenta uma pesquisa inédita realizada pelo Instituto Real Time Big Data.

Violência nas escolas

A reportagem investiga o aumento de casos de violência nas escolas brasileiras. Na semana passada, mais um deles chocou o país: uma adolescente de 17 anos foi agredida com tesouradas por uma colega de classe, de 18 anos, na Escola Estadual José Chediak, localizada na zona leste de São Paulo.

Outra ocorrência recente foi registrada em vídeo, que mostra uma aluna sendo castigada por descumprir as regras do grupo, simulando um tribunal do crime. O fato aconteceu na escola estadual Carlos Hugueney, em Alto Araguaia, a 415 km de Cuiabá (MT).

‌



Girafas Resort

Os desdobramentos do maior caso de tráfico de animais do país. Quatro anos depois, o Domingo Espetacular revela como estão as 14 girafas trazidas da África do Sul, e também exibe imagens inéditas dessas gigantes que vivem em um resort enquanto aguardam uma decisão sobre o destino.

Uma vovó diferente!

Aos 81 anos, Dona Maria Sampaio, ou a “Vovó Sampaio”, dá um show de energia por conta de saltos ousados que dá no rio próximo de sua casa, em Belém (PA). Ela tornou-se um verdadeiro fenômeno nas redes sociais depois que a filha decidiu filmar suas aventuras, como pular de um trapiche ou do alto de uma janela, com a maior facilidade. Nos vídeos, ela ainda explica como faz para conseguir realizar os mergulhos.

‌



Saiba mais:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Domingo Espetacular, apresentado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, vai ao ar às 19h45, logo após o Love & Dance.