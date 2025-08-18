Empresário cria uma cidade de sucata em Campinas (SP) Sr. Vitório gerencia depósito com itens variados, incluindo aviões Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 19h53 (Atualizado em 18/08/2025 - 19h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Sr. Vitório transforma depósito de sucata em negócio lucrativo em Campinas.

O local possui mais de 110 mil metros quadrados com itens variados, incluindo carcaças de avião.

Com 35 anos de experiência, ele é conhecido por sua grande variedade de produtos à venda.

O depósito atrai colecionadores e curiosos, oferecendo oportunidades inovadoras, como aviões inteiros para conversão em espaços comerciais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Em Campinas, São Paulo, Sr. Vitório transformou um depósito de sucata em um império de itens variados. Ocupando uma área de 110 mil metros quadrados, o local abriga desde carcaças de avião até objetos menores, todos à venda.

Com experiência no comércio de sucatas iniciada por seu pai, Sr. Vitório gerencia o negócio há 35 anos. O depósito se destaca por suas mais de 20 carcaças de avião e uma infinidade de outros itens curiosos como cadeiras de dentista e banheiras de hidromassagem.

Os preços variam bastante, e Sr. Vitório é conhecido por ter tudo na ponta da língua. Ele oferece aviões inteiros que podem ser transformados em espaços comerciais, como lanchonetes ou bares.

O depósito é um paraíso para colecionadores e curiosos, com objetos que vão desde televisores antigos até bombas de combustível. Com visão empreendedora, Sr. Vitório continua expandindo seu acervo com novas oportunidades.

‌



Quem é o responsável pela transformação de um depósito de sucata em um império em Campinas?

O responsável é Sr. Vitório, que gerencia o depósito há 35 anos.

Quais tipos de itens podem ser encontrados no depósito de sucata de Sr. Vitório?

O depósito abriga uma variedade de itens, incluindo mais de 20 carcaças de aviões, cadeiras de dentista, banheiras de hidromassagem e até televisores antigos.

‌



Como os aviões disponíveis no depósito podem ser utilizados?

Os aviões inteiros podem ser transformados em espaços comerciais, como lanchonetes ou bares.

Qual é a área ocupada pelo depósito de sucata em Campinas?

O depósito ocupa uma área de 110 mil metros quadrados.

Veja também

‌



Enquanto isso, Georgina Rodríguez recebeu um anel de R$ 32 milhões do jogador Cristiano Ronaldo

Domingo Espetacular playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Giro dos Famosos: Saiba quem é o novo affair de Bruna Marquezine Pesquisas de boca de urna na Bolívia indicam segundo turno nas eleições Tiroteio em boate de Nova York acaba em mortes e feridos Acidente com caminhão da dupla sertaneja Diego e Victor Hugo deixa 16 feridos em Itaberaí (GO) Herança milionária de empresário israelense vira disputa com milícia em Búzios (RJ) Escritor Luis Fernando Veríssimo é internado na UTI de Porto Alegre Ursos invadem áreas urbanas no Japão e geram medo na população Pitada de Brasil: Conheça a esfiha feita com recheio de temaki Planeta em Perigo: Cidades correm risco de desaparecer devido ao aumento do nível do mar 50 por 1: Alvaro Garnero explora os segredos e os mistérios da Ilha de Páscoa Manifestantes israelenses pedem fim da guerra e libertação dos reféns Mulher ganha urso gigante e reação viraliza nas redes sociais 'Estrada Real': maior rota turística do país passa por três estados e tem até passaporte próprio Violência nas escolas cresce nos últimos dez anos e preocupa especialistas e autoridades Mãe brasileira busca respostas para morte misteriosa da filha em Portugal Turista brasileira é detida na Grécia e impedida de sair do país após ter visto expirado Cão tem queimaduras graves depois de ser esquecido dentro de secadora ligada em pet shop Girafas importadas ilegalmente da África do Sul vivem em condições precárias em resort no Rio Prisão do influenciador Hytalo Santos levanta debate sobre exploração infantil na internet Arma usada pelo empresário que matou gari em BH é de uso pessoal da mulher dele

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!