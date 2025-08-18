Empresário cria uma cidade de sucata em Campinas (SP)
Sr. Vitório gerencia depósito com itens variados, incluindo aviões
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Em Campinas, São Paulo, Sr. Vitório transformou um depósito de sucata em um império de itens variados. Ocupando uma área de 110 mil metros quadrados, o local abriga desde carcaças de avião até objetos menores, todos à venda.
Com experiência no comércio de sucatas iniciada por seu pai, Sr. Vitório gerencia o negócio há 35 anos. O depósito se destaca por suas mais de 20 carcaças de avião e uma infinidade de outros itens curiosos como cadeiras de dentista e banheiras de hidromassagem.
Os preços variam bastante, e Sr. Vitório é conhecido por ter tudo na ponta da língua. Ele oferece aviões inteiros que podem ser transformados em espaços comerciais, como lanchonetes ou bares.
O depósito é um paraíso para colecionadores e curiosos, com objetos que vão desde televisores antigos até bombas de combustível. Com visão empreendedora, Sr. Vitório continua expandindo seu acervo com novas oportunidades.
Quem é o responsável pela transformação de um depósito de sucata em um império em Campinas?
O responsável é Sr. Vitório, que gerencia o depósito há 35 anos.
Quais tipos de itens podem ser encontrados no depósito de sucata de Sr. Vitório?
O depósito abriga uma variedade de itens, incluindo mais de 20 carcaças de aviões, cadeiras de dentista, banheiras de hidromassagem e até televisores antigos.
Como os aviões disponíveis no depósito podem ser utilizados?
Os aviões inteiros podem ser transformados em espaços comerciais, como lanchonetes ou bares.
Qual é a área ocupada pelo depósito de sucata em Campinas?
O depósito ocupa uma área de 110 mil metros quadrados.
Veja também
Enquanto isso, Georgina Rodríguez recebeu um anel de R$ 32 milhões do jogador Cristiano Ronaldo
Domingo Espetacular playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!