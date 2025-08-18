Logo R7.com
Empresário cria uma cidade de sucata em Campinas (SP)

Sr. Vitório gerencia depósito com itens variados, incluindo aviões

  • Sr. Vitório transforma depósito de sucata em negócio lucrativo em Campinas.
  • O local possui mais de 110 mil metros quadrados com itens variados, incluindo carcaças de avião.
  • Com 35 anos de experiência, ele é conhecido por sua grande variedade de produtos à venda.
  • O depósito atrai colecionadores e curiosos, oferecendo oportunidades inovadoras, como aviões inteiros para conversão em espaços comerciais.

 

Em Campinas, São Paulo, Sr. Vitório transformou um depósito de sucata em um império de itens variados. Ocupando uma área de 110 mil metros quadrados, o local abriga desde carcaças de avião até objetos menores, todos à venda.

Com experiência no comércio de sucatas iniciada por seu pai, Sr. Vitório gerencia o negócio há 35 anos. O depósito se destaca por suas mais de 20 carcaças de avião e uma infinidade de outros itens curiosos como cadeiras de dentista e banheiras de hidromassagem.

Os preços variam bastante, e Sr. Vitório é conhecido por ter tudo na ponta da língua. Ele oferece aviões inteiros que podem ser transformados em espaços comerciais, como lanchonetes ou bares.

O depósito é um paraíso para colecionadores e curiosos, com objetos que vão desde televisores antigos até bombas de combustível. Com visão empreendedora, Sr. Vitório continua expandindo seu acervo com novas oportunidades.


Quem é o responsável pela transformação de um depósito de sucata em um império em Campinas?

O responsável é Sr. Vitório, que gerencia o depósito há 35 anos.

Quais tipos de itens podem ser encontrados no depósito de sucata de Sr. Vitório?

O depósito abriga uma variedade de itens, incluindo mais de 20 carcaças de aviões, cadeiras de dentista, banheiras de hidromassagem e até televisores antigos.


Como os aviões disponíveis no depósito podem ser utilizados?

Os aviões inteiros podem ser transformados em espaços comerciais, como lanchonetes ou bares.

Qual é a área ocupada pelo depósito de sucata em Campinas?

O depósito ocupa uma área de 110 mil metros quadrados.

