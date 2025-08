Esquema milionário engana aposentados com falsas promessas Criminosos usavam cestas básicas para obter dados pessoais e aplicar golpes Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 16h42 (Atualizado em 04/08/2025 - 16h42 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Quadrilha desvendada no Rio de Janeiro engana aposentados com promessas de cestas básicas.

Líder Caio César Solano utilizava dados pessoais das vítimas para solicitar empréstimos fraudulentos.

Esquema movimentou mais de três milhões de reais, com recursos lavados na bolsa de valores.

Polícia apreendeu cartões bancários e dinheiro; vítimas buscam reverter a situação legalmente.

Falso investidor financeiro aplica golpes em aposentados e pensionistas

Um esquema de estelionato foi desvendado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, revelando uma quadrilha que aplicava golpes em aposentados e pensionistas. Os criminosos ofereciam cestas básicas para obter dados pessoais das vítimas e realizar empréstimos bancários não autorizados.

Caio César Solano foi identificado como líder da organização. Com os dados obtidos, abriam contas bancárias em nome das vítimas e realizavam empréstimos fraudulentos. O dinheiro era transferido para intermediários e utilizado em transações na bolsa de valores para lavar os recursos.

Dona Jorgina e Seu Joselmo foram vítimas do golpe após serem convencidos por falsos representantes de uma ONG. A polícia estima que o esquema tenha movimentado mais de três milhões de reais.

Durante a operação policial, cartões bancários e dinheiro foram apreendidos. As vítimas buscam reverter a situação legalmente, enquanto o banco nega conivência com as fraudes. O caso destaca a necessidade de medidas de segurança mais rigorosas contra estelionatos.

