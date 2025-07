Exclusivo: Marina Silva fala sobre ações do governo voltadas para o desenvolvimento da Amazônia

Neste podcast exclusivo do Domingo Espetacular , a repórter Camila Busnello entrevista a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Na conversa, a jornalista aborda os desafios de desenvolvimento da população na Amazônia, região que sofre com o desmatamento, a falta de serviços básicos e o crescimento do crime organizado. Para Marina, a Amazônia tem uma dinâmica própria de desenvolvimento, como o investimento em bioeconomia. Assista à entrevista na íntegra!



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!