Filho confessa assassinato da mãe em Belo Horizonte e Justiça decreta prisão Matteos França Campos admitiu ter matado Soraya Tatiana Bonfim após discussão Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/07/2025 - 19h13 (Atualizado em 28/07/2025 - 19h13 )

RESUMO DA NOTÍCIA Matheus Francha Campos foi preso por confessar o assassinato da mãe, Soraya Tatiana Bonfim, em Belo Horizonte.

Soraya, uma professora, foi encontrada morta sob um viaduto na região metropolitana da cidade.

A motivação do crime foi uma discussão acalorada, relacionada a dificuldades financeiras de Matheus.

A polícia descartou indícios de violência sexual e a participação de outras pessoas no crime.

Caso professora Soraya: filho confessa que matou a mãe e tem prisão decretada pela Justiça de MG

A Justiça de Minas Gerais decretou a prisão preventiva de Matteos França Campos, suspeito de assassinar sua mãe, Soraya Tatiana Bonfim, em Belo Horizonte. Soraya era professora e foi encontrada morta sob um viaduto na região metropolitana da cidade.

Matteos confessou o crime após ser preso. Ele alegou dificuldades financeiras devido a dívidas de apostas e empréstimos como motivação para o assassinato durante uma discussão acalorada com a mãe. Antes disso, ele tentou enganar as autoridades criando álibis e demonstrando desespero pela ausência dela.

A polícia encontrou contradições na versão inicial apresentada por Matheus e descartou indícios de violência sexual ou participação de outras pessoas no crime. Ele foi exonerado do cargo que ocupava no governo estadual após os acontecimentos.

