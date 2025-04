Galã de Força de Mulher concede entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular O ator Caner Cindoruk, intérprete de Sarp, falou sobre a carreira e o sucesso da novela turca no Brasil; veja outros destaques Domingo Espetacular|Do R7 04/04/2025 - 20h22 (Atualizado em 04/04/2025 - 20h22 ) twitter

O intérprete de Sarp em Força de Mulher revela o que acredita ter em comum com seu personagem Divulgação/RECORD

No Domingo Espetacular deste final de semana (6), a equipe do programa viaja até Istambul, na Turquia, para conversar com o ator Caner Cindoruk , que interpreta um dos personagens mais controversos da novela Força de Mulher. Ele vive Sarp, marido da protagonista Bahar (Özge Özpirinçci), que reaparece na vida dela após anos dado como morto. À repórter Denise Odorissi, ele fala sobre o grande sucesso que a novela faz em vários países e também por aqui: “Brasil, eu amo vocês!”.

O ator também revela o que acredita ter em comum com Sarp e conta uma curiosidade sobre sua carreira. “Eu também sou uma pessoa que ama muito. E eu acho que essa é a grande razão pela qual eu sou um ator. Eu admiro muito a forma com que Sarp lida com os filhos, porque eu adoro crianças.

“Quando eu era jovem, fiz animação de festas, fui palhaço. E dou aula de teatro infantil”, diz o ator, que iniciou a carreira na adolescência e tornou-se um artista premiado na Turquia, onde faz novelas, filmes e seriados, além de também atuar como diretor de teatro.

Sequestro misterioso

Ainda nesta edição, Roberto Cabrini traz mais uma de suas investigações exclusivas e reveladoras: uma semana após conseguir escapar de um suposto cativeiro e denunciar três policiais, o espanhol Rodrigo Peres Aristizábal aceita dar sua primeira entrevista e apresenta sua versão dos fatos.

‌



Segundo ele, os criminosos, dentre eles policiais civis, teriam desviado cerca de R$ 287 milhões de sua conta. Mas ele acabou acusado, pela ex-namorada Gulistan Luana Bektas Lopez, de forjar o próprio sequestro e aplicar golpes milionários. Cabrini também mostra a reação do empresário ao ser confrontado por ela.

Luciana Gimenez abre o jogo sobre cirurgia

A apresentadora Luciana Gimenez recebeu a apresentadora Carolina Ferraz em seu apartamento, em São Paulo, vinte dias depois de passar por uma cirurgia para corrigir uma hérnia de disco. Ainda em recuperação e com os movimentos limitados, ela contou detalhes do procedimento e abriu o coração para falar o que sentiu. “Acho que eu nunca tive tanto medo na minha vida. Foi uma coisa, assim, inexplicável”, desabafou a apresentadora.

‌



Influenciador foragido que atropelou noivo logo após o casamento fala pela primeira vez

O fisioterapeuta Fábio Toshiro morreu atropelado poucas horas depois do próprio casamento, em julho do ano passado. Ele cruzava a Avenida Lúcio Costa, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, acompanhado da esposa, Bruna, quando foi atingido pelo carro do influenciador Vitor Belarmino, que dirigia em alta velocidade e não parou para prestar socorro à vítima. Indiciado pela polícia por homicídio culposo, ele está foragido há dez meses. O Domingo Espetacular conseguiu encontrá-lo e, pela primeira vez, ele fala sobre tudo que aconteceu naquela noite, em entrevista a Tino Junior.

O influenciador nega que tenha consumido bebidas alcoólicas naquela noite e se defende da acusação de atropelamento. “Fiz de tudo para evitar”, declara.

O Domingo Espetacular, apresentado por Roberto Cabrini e Carolina Ferraz, vai ao ar às 20h30, na tela da RECORD.

