Israel intensifica ataques em Gaza após aumentar pressão sobre Hamas

Famílias israelenses pedem a libertação de 50 reféns mantidos em cativeiro pelo Hamas

As forças israelenses atacaram alvos na Faixa de Gaza no domingo (20) após anunciar um aumento de pressão sobre o Hamas. Familiares de reféns protestaram na fronteira com o território palestino, exigindo a libertação das pessoas sequestradas pelo grupo terrorista. A mãe de um dos reféns expressou saudades do filho e pediu o fim do conflito.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou que as forças de defesa atuem com rigor contra o Hamas. Em resposta, bombardeios foram realizados contra alvos militares do grupo na região. Paralelamente, o grupo houtis, do Iêmen, acusou os Estados Unidos de realizar ataques aéreos em seu território, reforçando seu apoio ao Hamas em ações contra Israel.

