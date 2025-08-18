Manifestações em Israel clamam por paz e libertação de reféns
Protestos reúnem milhares contra ações do Hamas na Faixa de Gaza
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Milhares de israelenses tomaram as ruas no domingo para exigir o fim do conflito com o Hamas e a liberdade dos reféns mantidos na Faixa de Gaza. Organizada por famílias afetadas pelos ataques de outubro, a mobilização incluiu uma marcha em Tel Aviv que reuniu mais de 200 mil pessoas na praça central em solidariedade às famílias dos reféns.
A atriz israelense Gal Gadot esteve presente, conversando com parentes das vítimas. Em outras cidades, manifestantes bloquearam vias urbanas em protesto.
Durante as manifestações, um alerta de segurança interrompeu temporariamente os protestos quando sirenes soaram devido à interceptação de um míssil lançado do Iêmen pelas forças israelenses.
O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu alertou que encerrar a guerra poderia aumentar o risco de novos ataques pelo Hamas.
Qual foi o motivo das manifestações realizadas em Israel?
Milhares de israelenses protestaram exigindo o fim do conflito com o Hamas e a liberdade dos reféns mantidos na Faixa de Gaza.
Quantas pessoas participaram da marcha em Tel Aviv?
A marcha em Tel Aviv reuniu mais de 200 mil pessoas na praça central em solidariedade às famílias dos reféns.
Houve alguma personalidade famosa presente nas manifestações?
Sim, a atriz israelense Gal Gadot esteve presente e conversou com parentes das vítimas.
O que ocorreu durante as manifestações que causou uma interrupção temporária?
As manifestações foram interrompidas temporariamente por um alerta de segurança, quando sirenes soaram devido à interceptação de um míssil lançado do Iémen pelas forças israelenses.
Veja também
Enquanto isso, Georgina Rodríguez recebeu um anel de R$ 32 milhões do jogador Cristiano Ronaldo
Domingo Espetacular playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!