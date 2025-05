Marido e sogra são suspeitos de envenenar professora de pilates Laudo confirma uso de chumbinho em crime investigado em Ribeirão Preto (SP) Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/05/2025 - 01h47 (Atualizado em 12/05/2025 - 01h47 ) twitter

O caso de envenenamento de Larissa Rodrigues, uma professora de pilates de 37 anos em Ribeirão Preto, São Paulo, tem como principais suspeitos seu marido Luiz Garnica, um médico ortopedista, e sua sogra Elizabete Arrabaça. Um laudo toxicológico revelou que Larissa foi envenenada com chumbinho, uma substância proibida no Brasil.

Larissa foi encontrada morta em seu apartamento no dia 22 de março. A investigação policial aponta que o envenenamento foi planejado pelo marido e pela sogra. A sogra esteve no local horas antes do óbito e buscava obter o veneno dias antes. Mensagens trocadas por Larissa indicam que ela apresentava sintomas compatíveis com envenenamento.

Luiz Garnica confessou manter um relacionamento extraconjugal há um ano e meio, fator que pode ter motivado o crime após Larissa descobrir a traição. Após a morte de Larissa, Luiz realizou movimentações financeiras suspeitas com dinheiro pertencente à família.

Ambos estão presos temporariamente enquanto a investigação busca determinar se o crime foi motivado por razões torpes ou se caracteriza feminicídio. As autoridades consideram a possibilidade de premeditação e analisam se Larissa teve chance de defesa.

