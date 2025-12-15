Michael Keller desvenda mitos do Waze durante gravação para o Domingo Espetacular Repórter explicou qual o critério utilizado pelo aplicativo para oferecer a melhor rota

Repórter tirou dúvidas sobre o Waze durante caminho para uma gravação Reprodução/RECORD

Michael Keller desvendou alguns mitos sobre o Waze durante uma gravação sobre o preço das comidas neste fim de ano. Nosso repórter escolheu algumas perguntas feitas pelos seguidores e tirou dúvidas sobre as rotas escolhidas pelo aplicativo, além de ensinar como emitir alertas dentro da plataforma para ajudar outros motoristas. Confira!

Essa matéria é um oferecimento de Waze.