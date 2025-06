Motorista alcoolizado atropela pai e filho em Foz do Iguaçu (PR) Família das vítimas busca explicações após acidente fatal envolvendo motorista embriagado Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 12h46 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h46 ) twitter

Pai e filho são atropelados por motorista alcoolizado no Paraná

Na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, um trágico incidente ocorreu quando Gilberto, de 60 anos, e seu filho Alexandro, de 29 anos, foram atingidos por um carro enquanto esperavam no semáforo. Ambos morreram no local. O motorista responsável pelo atropelamento foi David André Martens, que voltava de uma noite de festas após consumir cerca de oito litros de cerveja.

David não prestou socorro às vítimas e deixou a cena com a ajuda de seu advogado. Ele é acusado de homicídio duplamente qualificado. A promotoria solicitou sua prisão preventiva, mas a juíza responsável negou o pedido devido à primariedade e aos bons antecedentes do réu. A decisão gerou indignação entre familiares das vítimas.

A família enfrenta dificuldades financeiras desde o acidente e não recebeu apoio de David. A Justiça suspendeu temporariamente seu direito de dirigir enquanto a Secretaria Municipal de Segurança Pública investiga possível negligência dos guardas municipais presentes no local.

