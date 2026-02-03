Pegadinha do Mallandro! João Liberato se diverte durante visita a humorista: ‘Incrível’ Nas redes sociais, Serginho relembrou quando Gugu esteve em sua casa há 10 anos; saiba mais

João Augusto Liberato se diverte durante visita a Serginho Mallandro Reprodução/Instagram

Desta vez não é pegadinha do Mallandro, mas uma gravação divertida para o quadro João Liberato em Construção, do Domingo Espetacular. O jovem que tem conquistado o público da RECORD esteve na casa do humorista em uma tarde para lá de divertida!

O vídeo publicado nas redes de Serginho ganhou a trilha sonora Pintinho Amarelinho e uma montagem com as imagens das visitas feitas por Gugu e João.

Na legenda, o humorista escreveu em clima nostálgico: “Há 10 anos eu recebi aqui em casa meu grande amigo e eterno colega de TV, Gugu Liberato, e agora recebo com muito prazer o seu filho”.

João agradeceu o carinho com uma mensagem acompanhada por emojis de coração: “Obrigado por nos receber! Serginho Mallandro, pessoa incrível”.

A influenciadora Renata Banhara, que trabalhou com Gugu, interagiu: “Emocionante”. E uma fã observou: “Gugu faz muita falta, certeza de que ele estaria muito orgulhoso do filho continuar o legado dele”.

Confira a publicação:

Fique ligado! João Liberato em Construção vai ao ar todo o fim de semana no Domingo Espetacular.