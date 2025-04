Ataque com gás sarin no metrô de Tóquio completa 30 anos O uso de armas químicas e biológicas continua preocupando líderes globais Planeta em Perigo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 01/04/2025 - 23h38 (Atualizado em 01/04/2025 - 23h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Planeta em Perigo: Uso de armas químicas e biológicas preocupa líderes ao redor do mundo

Há trinta anos, um ataque com gás sarin no metrô de Tóquio resultou em 14 mortes e intoxicou mais de seis mil pessoas. Este evento destacou a ameaça contínua das armas químicas e biológicas em conflitos atuais. Além do incidente no Japão, há acusações recentes do uso de substâncias químicas na guerra entre Rússia e Ucrânia.

O bioterrorismo também preocupa especialistas. Historicamente, civilizações antigas usaram armas biológicas como táticas de guerra. Em 2001, cartas contaminadas nos Estados Unidos causaram mortes e doenças, exemplificando o impacto devastador dessas armas.

No Brasil, simulações preparam as forças armadas para possíveis ataques químicos. Equipamentos avançados identificam agentes químicos à distância, garantindo respostas rápidas. A preparação é essencial diante do potencial destrutivo das armas químicas e biológicas em um mundo globalizado.

Assista em vídeo - Planeta em Perigo: Uso de armas químicas e biológicas preocupa líderes ao redor do mundo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!