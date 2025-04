Planeta em Perigo mostra quais são os problemas atuais que as famílias enfrentam Quadro do Domingo Espetacular deste final de semana (13) traz uma entrevista exclusiva com o Bispo Renato Cardoso, que fala sobre fé, perdão e resgate Planeta em Perigo|Do R7 11/04/2025 - 21h51 (Atualizado em 11/04/2025 - 21h51 ) twitter

Planeta em Perigo mostra que, mesmo nos piores cenários, ainda é possível reconstruir os laços Divulgação/RECORD

Neste final de semana (13), o quadro Planeta em Perigo do Domingo Espetacular, revela histórias reais de famílias destruídas e mostra que, mesmo nos piores cenários, ainda é possível reconstruir os laços. A reportagem traz entrevistas exclusivas, incluindo o Bispo Renato Cardoso, que fala sobre fé, perdão e resgate.

Crimes dentro de casa, separações traumáticas, filhos em guerra com os próprios pais e famílias que se perderam pelo caminho. O episódio inédito levanta um alerta: a maior crise do nosso tempo pode estar acontecendo dentro do lar.

O programa mostra histórias reais e marcantes, como a do pequeno Theo, de apenas cinco anos, assassinado pelo próprio pai, no Rio Grande do Sul. Um crime brutal, que escancarou o colapso emocional de muitas famílias.

O Planeta em Perigo também traz relatos de casais que viveram rupturas quase definitivas — traições, violência, abandono, drogas — e conseguiram recomeçar. Casos que mostram que o caos pode dar lugar à reconstrução, quando há amor, humildade e fé.

‌



Uma das entrevistas exclusivas do quadro é com o Bispo Renato Cardoso, responsável pela Igreja Universal no Brasil, que fala sobre a importância de restaurar os laços familiares antes que seja tarde demais.

Renato explica o propósito do evento A Família ao Pé da Cruz, que acontece no dia 18 de abril, sexta-feira da Paixão, com encontros simultâneos no Mercado Livre Arena Pacaembu (SP), no Estádio do Maracanã (RJ), e em milhares de templos da Igreja Universal em todo o país e mundo.

‌



Porque a maior batalha do nosso tempo talvez esteja dentro de casa e a vitória começa com a decisão de recomeçar.

A reportagem completa do Planeta em Perigo vai ao ar neste final de semana (13), no Domingo Espetacular, a partir das 18h, na RECORD.