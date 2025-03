Planeta em Perigo mostra a guerra criada em laboratórios Armas químicas e biológicas colocam o mundo em alerta. Neste fim de semana (30), o Domingo Espetacular revela como o Brasil se prepara para enfrentar esse tipo de ameaça silenciosa e devastadora Planeta em Perigo|Do R7 28/03/2025 - 16h41 (Atualizado em 28/03/2025 - 16h41 ) twitter

Domingo Espetacular exibe neste fim de semana (30) reportagem especial Reprodução/RECORD

Em um mundo cada vez mais instável, uma nova ameaça cresce em silêncio: a das guerras invisíveis, travadas não com tanques ou mísseis, mas com vírus, bactérias e substâncias químicas letais. Neste fim de semana (30), o Domingo Espetacular exibe uma matéria especial no quadro Planeta em Perigo e mostra, com exclusividade, como o Exército Brasileiro tem treinado para enfrentar esse tipo de ataque.

Durante uma simulação realizada no Rio de Janeiro, o programa acompanhou de perto a ação de militares diante de um atentado químico em um grande evento internacional. A operação envolveu evacuação de civis, identificação de substâncias e atuação de equipes vestidas com trajes especiais de proteção — um verdadeiro cenário de guerra criado dentro de um laboratório.

A reportagem também traz relatos de especialistas em infectologia, biologia e geopolítica, que explicam como armas químicas e biológicas já foram usadas em conflitos reais - desde a Antiguidade até os dias atuais. Do ataque com gás sarin no metrô de Tóquio, em 1995, às denúncias recentes de uso de agentes tóxicos na guerra da Ucrânia, a ameaça de armas biológicas ou químicas mostra-se mais atual do que nunca.

A tecnologia, que poderia ser aliada da humanidade, também pode se tornar uma arma nas mãos erradas.

Hoje, o acesso a informações e materiais para criar um agente tóxico está cada vez mais fácil e os efeitos, muitas vezes, são imprevisíveis. Será que estamos realmente preparados para esse tipo de guerra? A resposta pode definir o futuro da segurança global.

