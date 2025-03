Planeta em Perigo: Após Covid-19, outros vírus colocam humanidade em risco

Há cinco anos, o mundo se deparou com uma ameaça invisível, extremamente violenta: a Covid-19, que levou milhões de vidas no mundo todo. Agora, outros vírus altamente perigosos já circulam entre nós. E uma pandemia pode estar mais próxima do que imaginamos. Será que o mundo está preparado para enfrentar um novo vírus mortal? Acompanhe na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!