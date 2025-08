Planeta em Perigo: Produção de alimentos na Terra pode estar se aproximando do seu limite

Nesta semana, o Brasil comemorou a notícia de que o país saiu novamente do Mapa da Fome, mas os desafios ainda são imensos. Não só para os brasileiros, mas para o planeta. Hoje, em torno de 730 milhões de pessoas no mundo sofrem por não terem absolutamente nada para comer. Os números se tornam ainda mais alarmantes quando pensamos que a população mundial segue em ritmo de crescimento. O planeta poderia estar perto do limite na produção de alimentos.



