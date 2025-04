Planeta em Perigo: Crise nas famílias se torna uma ameaça no mundo inteiro

A cada semana, as notícias de crimes envolvendo pais, filhos, avós e outros familiares se sucedem, no Brasil e no exterior. Isso sem falar nos problemas de relacionamento familiar. Conflitos do dia a dia têm consequências cada vez mais graves. Afinal, por que a vida em família tem sido tão desvalorizada no mundo de hoje? E como mudar essa situação? É o que você acompanha no novo episódio de Planeta em Perigo.



