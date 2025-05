Planeta em Perigo: População sofre os efeitos nocivos da poluição causada pelos seres humanos

A cada dia que passa, o nosso planeta vem sendo cada vez mais sufocado pela poluição. Ela está no ar, na água, no solo e em níveis cada vez mais alarmantes. Os seres humanos, que causam toda essa poluição, também são os primeiros a sentir os efeitos nocivos dela.



