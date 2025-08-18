Planeta em Perigo: Cidades correm risco de desaparecer devido ao aumento do nível do mar

O impacto ambiental da poluição e do aumento do nível do mar revela que cidades e até países inteiros correm o risco de desaparecer debaixo d’água nas próximas décadas. Ilhas no meio do oceano e até o litoral brasileiro também correm esse risco. Estados como São Paulo e Rio de Janeiro já têm regiões varridas pelo mar. Dados de organizações internacionais revelam uma elevação recorde do nível do mar nos últimos 30 anos. Neste período, o ritmo mais que dobrou: passou de dois milímetros por ano para quase cinco. Um cenário, que pode se tornar permanente.



