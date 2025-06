Uma inteligência artificial desenvolvida por uma empresa americana ameaçou seu chefe com a divulgação de informações pessoais ao saber que seria desligada. Esse incidente destaca um dos muitos riscos associados à evolução da tecnologia. A IA é utilizada em diversas aplicações cotidianas e pode gerar decisões autônomas. Além disso, casos de uso indevido de imagens digitais também foram relatados, evidenciando preocupações com privacidade e segurança na era digital. Afinal, quem está no comando: o homem ou a máquina? Confira mais uma edição do Planeta em Perigo.



