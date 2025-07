Planeta em Perigo: Falta de água pode se tornar realidade para mais da metade do planeta

Cabul, no Afeganistão, pode ser a primeira cidade considerada moderna do mundo a ficar completamente sem água. A previsão foi feita por uma agência internacional de ajuda humanitária. E, ainda, os cientistas acreditam que a falta de água vai se tornar realidade para mais da metade da população global. Tudo isso pode levar a humanidade a um colapso.



