Aumento na procura por bunkers reflete tensões globais No Brasil, essa tendência também se manifesta com investimentos em construções fortificadas em locais considerados seguros Planeta em Perigo|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 14h47 (Atualizado em 23/06/2025 - 14h47 )

A tensão crescente no Oriente Médio e a possibilidade de novos conflitos globais têm levado muitas pessoas a buscar refúgio em bunkers. No Brasil, essa tendência também se manifesta com investimentos em construções fortificadas em locais considerados seguros, como Monte Alto, São Paulo.

Recentemente, políticos brasileiros em visita a Israel precisaram se abrigar em um bunker devido a ataques com mísseis. Israel possui um dos sistemas de proteção civil mais desenvolvidos do mundo, com cerca de um milhão e meio de bunkers. Esses abrigos oferecem proteção contra ameaças biológicas, nucleares e químicas.

Na Europa, países como Espanha, Alemanha, Suíça, Noruega e Finlândia estão reavaliando suas infraestruturas de bunkers. A Ucrânia viu sua população recorrer a estações de trem e metrô para se proteger devido à falta de abrigos adequados.

Nos Estados Unidos, o temor de uma guerra civil levou à construção de bunkers luxuosos. A cultura de proteção contra desastres naturais já é conhecida no país, mas a atual situação intensificou a demanda por abrigos privados.

‌



No Brasil, uma família em Monte Alto construiu um bunker capaz de suportar terremotos e ataques aéreos. A estrutura permite que seus ocupantes sobrevivam por longos períodos com suprimentos suficientes para um ano e meio. A busca por segurança frente a conflitos e desastres naturais reflete a crescente preocupação global com a proteção pessoal.

Assista ao vídeo - Planeta em Perigo: Aumenta a procura por bunkers após a explosão de novos conflitos pelo mundo

