Policial acusado no caso Genivaldo quebra o silêncio em entrevista exclusiva a Roberto Cabrini Paulo Rodolfo Nascimento fala sobre ações que levaram à morte do homem por asfixia em 2022 Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/04/2025 - 15h45 (Atualizado em 21/04/2025 - 15h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Exclusivo: Cabrini fica frente a frente com agente acusado de matar Genivaldo dos Santos por asfixia

Em maio de 2022, Genivaldo dos Santos morreu por asfixia após uma abordagem policial em Umbaúba, Sergipe. Durante a ação, o policial Paulo Rodolfo Nascimento colocou Genivaldo no porta-malas de uma viatura e lançou uma granada de gás lacrimogênio no local. Em entrevista exclusiva a Roberto Cabrini, Paulo Rodolfo afirmou que não tinha intenção de matar Genivaldo e acreditava estar seguindo procedimentos adequados.

O policial foi condenado a 28 anos de prisão por indiferença consciente ao risco de morte. Ele defende que o uso do gás era seguro e busca um novo julgamento ou redução da pena. Testemunhas relataram que Genivaldo, diagnosticado com esquizofrenia, estava sem capacete e sem carteira de habilitação no momento da abordagem. O Ministério Público questiona a sentença inicial devido à repercussão nacional e internacional do caso.

Assista em vídeo - Exclusivo: Cabrini fica frente a frente com agente acusado de matar Genivaldo dos Santos por asfixia

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!