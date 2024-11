Quase Morri: No dia do aniversário, motorista 'nasce de novo' após acidente impressionante

Um estagiário escapou de uma explosão em uma empresa de energia enquanto filmava com um colega. Um acidente na BR-116 envolveu dois carros e um caminhão que colidiu após o primeiro veículo frear para evitar atropelar um cachorro; o motorista do carro prensado sobreviveu com fraturas. Em Curitiba, uma motorista atingiu pedestres ao desviar para não bater em outro carro; ela foi levada à delegacia por sinais de embriaguez. Uma prancha se desprendeu de um prédio alto e quase atingiu pessoas na rua. Um fazendeiro avistou um tigre siberiano próximo à sua propriedade; ele recuou após perceber o perigo. Em outro incidente no supermercado, um caminhão betoneira perdeu o controle devido a problemas de saúde do motorista e colidiu com o estabelecimento sem causar feridos graves. Por fim, em São Paulo, um motociclista escapou por pouco quando um carro desgovernado subiu na calçada onde estava sentado seu pai.