Família ligada ao maior desmatador da Amazônia usa dinheiro público para destruir floresta e lucrar

Para tentar encobrir ou legalizar o desmatamento, muitos fazendeiros recorreram a um esquema de fraudes que permite que produtores que criam gado em áreas embargadas consigam empréstimo em bancos estatais que acabam servindo para financiar novos desmatamentos. Segundo a PF, o esquema de fraudes era comandado por uma família tradicional do agronegócio, a família Dal Magro, que atua na área de serviços de consultoria e também é dona de várias fazendas no Pará. O patriarca, Bianor Dal Magro, é conhecido como o rei da grilagem. Nossas equipes acompanharam operações da Polícia Federal e do Ibama contra essas ações criminosas.