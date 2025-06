Caso Vitória: Cabrini confronta homem apontado como assassino da jovem

Roberto Cabrini falou com o homem apontado como o assassino da jovem Vitória Regina. Após meses de negociação, Maicol Antônio Salles dos Santos quebrou o silêncio e comentou pela primeira vez sobre todas as acusações que pesam contra ele. O secretário de segurança de Cajamar, Leandro Arantes, desmentiu a versão apresentada por Maicol e afirmou que toda a investigação foi conduzida exclusivamente pela Polícia Civil. O delegado Fábio Cenachi, responsável pelo caso, declarou que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e devidamente recebida e processada pela Justiça. Já a Secretaria Estadual de Segurança Pública garante que todos os procedimentos adotados, inclusive o depoimento do suspeito, obedeceram estritamente ao código de processo penal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!