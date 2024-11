Em entrevista a Cabrini, namorada de Gritzbach detalha os últimos momentos do delator do PCC

Exclusivo! Uma nova reportagem do jornalista Roberto Cabrini revela detalhes da execução de Antonio Vinicius Gritzbach no Aeroporto Internacional de São Paulo, o maior do país. Dezesseis dias depois do assassinato do empresário, a namorada dele, Maria Helena Paiva, quebra o silêncio e conta como foi a viagem a Maceió (AL), o desembarque em Guarulhos (SP) e os últimos momentos ao lado do homem que, oito dias antes de sua morte, tinha terminado uma delicada delação premiada. Veja em A Grande Reportagem!