Exclusivo: Cabrini refaz os últimos passos de Adalberto Júnior no Autódromo de Interlagos

Roberto Cabrini refaz os últimos passos do empresário Adalberto Júnior, que desapareceu após participar de um festival de motos no Autódromo de Interlagos, em São Paulo . Quatro dias depois, o corpo foi encontrado em uma obra no local. Adalberto estava sem calças, apenas de cueca e com o capacete colocado de forma estranha, sugerindo que pode ter sido manipulado. Segundo a polícia, que praticamente descarta a possibilidade de acidente, não havia marcas de ferimentos, e a hipótese de assassinato é cogitada. Investigadores buscam imagens de câmeras de segurança e já têm algumas linhas de investigação, incluindo a possibilidade de um desentendimento seguido de agressão. A esposa de Adalberto, Fernanda, busca respostas e justiça.



