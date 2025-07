Traficante paraguaio lidera rede de drogas e armas na fronteira Brasil-Paraguai Norteño movimentou mais de R$ 100 milhões em dois anos, segundo autoridades Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 11h52 (Atualizado em 14/07/2025 - 11h52 ) twitter

Delivery do crime: traficante ligado a maior facção do país comanda entrega de armas

Nelson Gustavo Amarilla Elizeche, conhecido como Norteño, é acusado de chefiar um esquema de tráfico de drogas e armas entre o Brasil e o Paraguai. Autoridades estimam que ele tenha movimentado mais de R$ 100 milhões em dois anos. Ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), ele gerenciava o transporte de cocaína da Colômbia, Peru e Bolívia até Pedro Juan Caballero, no Paraguai, distribuindo para o Brasil, Caribe e Europa.

Norteño exibia abertamente seu envolvimento com o crime organizado nas redes sociais e em festas patrocinadas por ele. Além disso, realizava ações sociais no Paraguai, distribuindo brinquedos e alimentos em comunidades carentes sob sua marca “Timi Norteño”. Ele também presenteava comparsas com artigos luxuosos como celulares banhados a ouro.

A quadrilha utilizava aviões e helicópteros para transportar drogas e armas, partindo de cidades próximas à fronteira até o interior de São Paulo. Em 2022, um avião com cocaína e fuzis foi apreendido no Mato Grosso do Sul. As investigações revelaram que apenas uma aeronave realizou 12 viagens entre Paraguai e Brasil.

Norteño foi preso em Cascavel, Paraná, usando documentos falsos para evitar um mandado de prisão no Paraguai. Ele nega envolvimento com organizações criminosas e aguarda julgamento na Penitenciária Federal de Brasília.

