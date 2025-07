Tragédia no Parque Nacional da Serra Geral (RS) resulta na morte de menina de 11 anos Acidente aconteceu quando a garota, que tem transtorno do espectro autista, correu em direção ao penhasco Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 12h12 (Atualizado em 14/07/2025 - 12h12 ) twitter

Menina de 11 anos cai de penhasco em parque no Rio Grande do Sul

Uma menina de 11 anos morreu após cair de um penhasco de 70 metros no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul, Rio Grande do Sul. A tragédia ocorreu durante um passeio de férias da família Zanella, de Curitiba. O acidente aconteceu quando a menina, que tem transtorno do espectro autista, correu em direção ao penhasco enquanto caminhava com o pai.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina foram acionadas e utilizaram um drone para localizar a menina, que foi encontrada sem vida após 10 horas de buscas. A Polícia Civil está investigando as circunstâncias do acidente, e peritos estiveram no local, que foi fechado ao público temporariamente.

O Parque Nacional da Serra Geral foi reaberto e visitantes são orientados sobre os riscos de segurança no local. Placas e grades de proteção foram instaladas para alertar sobre os perigos. A família da vítima retornou a Curitiba, onde uma cerimônia privada foi realizada para se despedir da menina. Em comunicado, a família destacou a importância da inclusão e do respeito às pessoas com autismo.

Assista ao vídeo - Menina de 11 anos cai de penhasco em parque no Rio Grande do Sul

