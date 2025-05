Ataque do Houthis atinge área próxima ao principal aeroporto de Israel

Um ataque de rebeldes Houthis atingiu uma área próxima ao principal aeroporto de Israel. O grupo é financiado pelo Irã e apoia o Hamas. O míssil balístico lançado do Iêmen caiu perto da área de estacionamento, por volta das 9h30, no horário local. Passageiros que chegavam ao aeroporto entraram em pânico. O míssil abriu uma cratera a 100 metros da pista e, com o impacto, atingiu carros que passavam pelo local. Seis pessoas ficaram feridas. O porta-voz do Houthis assumiu o ataque e disse que o bombardeio foi feito em solidariedade aos palestinos.



