Banda coreana faz sucesso ao produzir música inspirada em ritmos brasileiros

A música brasileira atravessou fronteiras e conquistou uma banda do outro lado do mundo: na Coreia do Sul. Atabaque, pandeiro e cavaquinho com um sotaque diferente. O país do "Gangnam Style", e do K-pop se rendeu ao samba, ao pagode e até à música popular brasileira. Os responsáveis por essa festa são os músicos da banda “Rapercussion”, inspirada na percussão. Com tambores, pandeiros e atabaques, eles criaram batidas contagiantes. Confira a jornada dessa banda que já conquistou o coração de muitos brasileiros, inclusive Carlinhos Brown e Ivete Sangalo, que deixaram mensagens de incentivo nas redes sociais do grupo.