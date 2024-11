'Bonde dos Mauricinhos': jovens armados e alcoolizados colocam terror nas ruas de Manaus (AM)

As ruas de Manaus, capital do Amazonas, viveram cenas de horror com jovens armados e alcoolizados. Agora, o chamado 'Bonde dos Mauricinhos' está na mira da polícia. Os vídeos repercutiram na internet. Três integrantes do grupo estão com mandados de prisão expedidos: Pedro Henrique de Carvalho Baima, de 21 anos, Enrick Benigno Lima, de 20, e Marcos Vinicius Mota da Silva, de 18 anos. Eles são investigados por incêndio e explosão qualificada, associação criminosa, porte e disparos de arma de fogo, racha de carros e injúria. O destino deles deve ser decidido na próxima quarta-feira (30).