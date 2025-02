Brasileiro desaparece em Roma e mãe desconfia que caso esteja ligado à máfia italiana

Um brasileiro desapareceu em Roma, na Itália, no dia 31 de dezembro do ano passado, momentos depois de conversar com a mãe por videochamada. Nascido em Pernambuco, Alphaville Pedrosa de Melo, de 30 anos, mudou-se para a Europa ainda criança. A mãe, dona Letícia, passou a viver em Roma desde que o jovem sumiu e desconfia que o caso tenha ligação com a temida máfia italiana. O Domingo Espetacular foi até à cidade acompanhar a genitora na busca pelo filho.