Cão tem queimaduras graves depois de ser esquecido dentro de secadora ligada em pet shop

Um buldogue francês teve queimaduras graves depois de ser esquecido dentro de uma secadora num pet shop. Thays, a tutora de Barthô, denunciou o caso. Segundo especialistas, nem todos os cães podem ficar em ambientes fechados e com a temperatura mais quente. A mulher acredita que houve negligencia no atendimento e registrou o caso na delegacia. Até agora, a polícia ouviu o dono da loja e a veterinária que trabalha para empresa. Faltam ainda os depoimentos da funcionária que atendeu o cachorro e dos outros empregados que estavam em serviço. Também não está descartado o uso de imagens do circuito interno para ajudar nas investigações. Acompanhe o caso!



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!