Cauê Fantin recebe surpresa após ser eliminado de A Fazenda 16

Mais um peão foi eliminado de A Fazenda 16 e conversou com o Domingo Espetacular! Cauê Fantin quis ir para Roça para tentar voltar fazendeiro e imune, mas a estratégia do influenciador deu errado. Ele sobrou no Resta um e foi o terceiro peão a colocar o pé na estrada e dar adeus ao prêmio de dois milhões de reais. Será que, por ter entrado pelo Paiol, faltou entrosamento com o pessoal da sede? Veja o que ele disse!