Edu Guedes é submetido a cirurgia após ser diagnosticado com câncer de pâncreas

O apresentador Edu Guedes foi diagnosticado com um câncer de pâncreas e precisou ser submetido ontem (5) a uma cirurgia delicada. Há alguns dias, ele teve uma infecção nos rins e acabou passando por um procedimento cirúrgico de emergência. Depois de fazer exames mais detalhados, os médicos identificaram nódulos no pâncreas do apresentador.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!