Exclusivo: Duda Nagle faz estreia no boxe e revela planos para o futuro

O ator Duda Nagle recebeu o Domingo Espetacular em casa para um bate-papo exclusivo. Na última semana, o ator deixou os palcos para se aventurar no boxe. Duda desafiou o lutador Popó e resistiu até o último round do confronto. Veja na reportagem do Domingo Espetacular os próximos passos da carreira do artista.



