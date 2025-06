Fraude contra idosos: quadrilha usa biometria facial para aplicar golpes bancários

Em São Paulo, criminosos têm se passado por agentes de saúde para pegar a biometria facial das vítimas e acessar as contas bancárias. Da noite para o dia, aposentados descobrem dívidas e empréstimos que nunca fizeram. Os golpistas aparecem na casa de idosos com uma cesta básica e criam uma história para enganá-los. Veja na reportagem.



