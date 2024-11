Giro dos Famosos: Paolla Oliveira denuncia fã na polícia por perseguição

A atriz Paolla Oliveira Denunciou uma fã na polícia por perseguição. Ela alega que recebeu mais de 40 ligações em um único dia. A mulher denunciada, Priscila Rodrigues, foi figurante numa novela em que Paolla era protagonista, em 2019. Ela conversou com o Domingo Espetacular e revelou as motivações da perseguição. Enquanto isso, Glória Menezes completou 90 anos esta semana, Lucas Lucco teve o carro assaltado na Holanda e teve prejuízo de R$ 100 mil e as sertanejas Maiara, da dupla com Maraisa, e Lauana Prado deram o que falar. Acompanhe, no Giro dos Famosos!