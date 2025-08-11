Imagens inéditas mostram detalhes da operação que terminou com um policial baleado

Policial da patrulha de motos da Polícia Militar de São Paulo foi baleado depois de render um suspeito de fazer um arrastão na capital paulista. Tudo aconteceu em uma das maiores comunidades paulistanas, Paraisópolis. O agente sobreviveu, mas o tiro poderia ter sido fatal. Toda a operação foi gravada. E a câmera corporal do PM filmou o momento em que o disparo foi feito. Acompanhe.



