Quase Morri: Criança corre para a rua e quase é atropelada por caminhão

A manhã estava tranquila em uma borracharia em Óbidos, no Pará. Uma criança aparece correndo em direção à rua. A mãe vai atrás dela. Até que, de repente, um caminhão surge e por muito pouco não atropela a garotinha. Confira as imagens impressionantes dessa e de outras histórias no Quase Morri desta semana.



