Raquel Brito relembra pedido que fez aos médicos após passar mal: 'Me ajudem, estou morrendo'

Raquel Brito, de 24 anos, passou mal durante uma prova em A Fazenda 16, começou a ficar sem ar e foi socorrida prontamente. Por uma decisão médica, ela foi desclassificada do reality rural. Ela foi levada direto para um hospital onde passou por "avaliação cardíaca e exames de imagem" e recebeu o diagnóstico de "miocardite aguda". A equipe do Domingo Espetacular conversou com a ex-peoa enquanto ele estava internada. A ex-peoa relembrou o pedido que fez aos médicos após passar mal: "Me ajudem, estou morrendo".