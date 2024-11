Ruas do Rio de Janeiro viram cenários de guerra na última semana

Esta semana, o Rio de Janeiro enfrentou dois cenários de guerra nas ruas. Na quarta-feira (23), centenas de torcedores uruguaios levaram terror para uma das praias cariocas. Teve quebra-quebra, veículos incendiados e confrontos com a polícia, em uma briga generalizada com mais de 300 pessoas. O empresário de jogadores uruguaios Edgardo Lasalvia foi flagrado pela RECORD em meio à pancadaria. 22 homens foram presos. No dia seguinte, um tiroteio levou pânico e três mortes na Avenida Brasil. Tudo começou durante uma operação da Polícia Militar contra o roubo de veículos e cargas e para reestabelecer serviços de internet no Complexo de Israel.