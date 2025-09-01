Valorização da magreza extrema gera preocupação entre profissionais da saúde

A tendência e a valorização de corpos extremamente magros voltaram a ganhar destaque entre figuras públicas como celebridades e influenciadores digitais. Esse padrão estético, que já foi amplamente criticado anteriormente, ressurge com intensidade, especialmente entre os jovens e adultos, impulsionado por dietas rigorosas e pelo uso frequente das canetas emagrecedoras. A situação tem causado preocupação entre profissionais da área da saúde. Em estudo divulgado pelo psicólogo norte-americano Jonathan Haidt, aponta que aproximadamente 10% dos vídeos consumidos por adolescentes na internet abordam temas relacionados à magreza extrema e a distúrbios alimentares, como a anorexia. Por muitas décadas, o corpo magro foi visto como padrão de beleza no universo da moda. Nos últimos tempos, houve tentativas de mudança, com maior representatividade de diferentes biotipos nas passarelas. No entanto, esse avanço parece ter recuado, e a facilidade de perder peso voltou a colocar a magreza em evidência como padrão estético. Não se trata de afirmar que ser magro é um problema. A questão está na busca obsessiva por esse padrão, que pode levar a sérios riscos à saúde física e mental. mais preocupante ainda é o fato de que conteúdos prejudiciais sobre dietas extremas e distúrbios alimentares chegam até os usuários, especialmente adolescentes, mesmo que eles não estejam buscando ativamente por esse tipo de informação.



