Viúva de Pedro Dom revela detalhes de vida ao lado do criminoso carioca Angela Fanzeres busca reconciliação com filho após passado tumultuado Domingo Espetacular|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 23h56 (Atualizado em 21/07/2025 - 23h56 )

Exclusivo: viúva de Pedro Dom fala sobre a vida ao lado de um dos criminosos mais temidos do RJ

Angela Fanzeres, viúva de Pedro Dom, um dos criminosos mais notórios do Rio de Janeiro, rompeu o silêncio sobre sua convivência com ele e sua tentativa de reconstruir a relação com o filho. Segundo Angela, seu filho foi retirado dela ainda criança. Ela também foi presa por envolvimento em crimes associados a Dom.

Pedro Dom era conhecido por liderar uma quadrilha que assaltava condomínios de luxo no Rio de Janeiro nos anos 2000. Ele usava armas de fogo e granadas para ameaçar suas vítimas. Após fugir da prisão, continuou sua trajetória criminosa até ser morto pela polícia em 2005.

Angela relata Dom tentou se afastar do crime após o nascimento do filho, mas ele não conseguiu abandonar o vício em drogas. Ela reconhece ter cometido erros no passado, incluindo um furto milionário pelo qual foi condenada.

Pedro Henrique Fanzeres Lomba cresceu com a avó paterna e hoje compartilha sua história nas redes sociais. Apesar de exibir uma arma em um vídeo recente, ele afirma que era apenas uma réplica. Tanto Angela quanto Pedro pretendem escrever livros sobre suas experiências pessoais enquanto buscam uma possível reconciliação familiar.

Assista ao vídeo - Exclusivo: viúva de Pedro Dom fala sobre a vida ao lado de um dos criminosos mais temidos do RJ

