Brasil de Ancelotti consegue vencer os grandes da Europa?
Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci
A diferença tática entre seleções sul-americanas e europeias ficou evidente nas últimas edições da Copa do Mundo. No entanto, o Brasil vem passando por um processo de renovação com jovens promissores, maior presença de jogadores em grandes ligas europeias e mudanças na preparação técnica de Carlo Ancelotti. Você acha que o Brasil de Ancelotti consegue vencer os grandes da Europa? Vote e participe da enquete: