Chegou ao fim a era Neymar na seleção? Participe da enquete do Esporte Record com Cleber Machado e Paloma Tocci Enquetes|Do R7 31/08/2025 - 21h57 (Atualizado em 31/08/2025 - 21h57 )

Após mais de uma década como protagonista, ídolo e esperança de títulos, Neymar vive um momento de incertezas, marcado por lesões e mudanças no cenário do futebol mundial. Enquanto novos talentos surgem, o futuro do camisa 10 na Amarelinha parece cada vez mais uma incógnita, abrindo espaço para uma nova geração assumir o protagonismo. Chegou ao fim a era Neymar na Seleção Brasileira?

Futuro de Neymar na Seleção Brasileira ainda é uma incógnita Lance

Vote e participe da enquete: